Ермошкина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Ермошкина Пелагея/Полина Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
03.08.1921
Дочь: Курканина Мария Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ермошкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
17.03.1927
Сын: Ермошкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
1945
Умерла летом