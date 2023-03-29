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Ермошкина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Ермошкина Пелагея/Полина Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
03.08.1921

Дочь: Курканина Мария Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ермошкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
17.03.1927

Сын: Ермошкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
1945
Умерла летом

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