Ермошкина Пелагея/Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошкина Пелагея/Полина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1918

Дата смерти

05.10.1996

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918

Отец: Ермошкин Петр

Мать: Ермошкина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.10.1996

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