Ермошкина Пелагея/Полина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1918
Дата смерти05.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918
Отец: Ермошкин Петр
Мать: Ермошкина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.10.1996