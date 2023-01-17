Кондюрина Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1847
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кондюрин Степан Семенович
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кондюрин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно