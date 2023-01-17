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Кондюрина Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1847

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кондюрин Павел Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кондюрин Степан Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кондюрин Егор Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Кондюрин Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кондюрин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Яков Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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