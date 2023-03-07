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Кондюрин Григорий Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кондюрин Семен Иванович

Мать: Кондюрина Александра Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.10.1881

Жена: Кондюрина Екатерина Павловна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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