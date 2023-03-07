Кондюрин Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
16.10.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно