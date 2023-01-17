Кондюрина (Ехлакова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно