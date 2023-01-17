Кондюрина (Ехлакова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Ехлакова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.10.1881

Муж: Кондюрин Григорий Семенович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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