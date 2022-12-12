Кондюрин Яков Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Крещение
31.01.1880
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно