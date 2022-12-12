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Кондюрин Яков Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондюрин Семен Иванович

Мать: Кондюрина Александра Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.01.1880
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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