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Кондюрин Егор Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кондюрин Семен Иванович

Мать: Кондюрина Александра Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кондюрин Емельян Егорович

Мать ребёнка: Кондюрина Мария Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1892

Дочь: Агапия Егоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Мария Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1892

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Мария Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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