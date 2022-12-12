Кондюрин Егор Семенович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кондюрин Емельян Егорович
Мать ребёнка: Кондюрина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
28.01.1892
Дочь: Агапия Егоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
28.01.1892
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно