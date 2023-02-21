Кондюрина Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кондюрин Емельян Егорович
Отец ребёнка: Кондюрин Егор Семенович
Рождение ребёнка
28.01.1892
Дочь: Агапия Егоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Егор Семенович
Рождение ребёнка
28.01.1892
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Егор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно