Кондюрина Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кондюрин Емельян Егорович

Отец ребёнка: Кондюрин Егор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1892

Дочь: Агапия Егоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Егор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1892

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Егор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Егор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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