Баранов Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1829 ст.
Отец: Баранов Иван Поликарпович
Мать: Феврония Савинова
Крещение
03.02.1829 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1848 ст.
Сын: Баранов Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Михайловна
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1849
Сын: Баранов Христофор Семёнович
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно