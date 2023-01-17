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Баранов Семён Иванович

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Место рождения

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1829 ст.

Отец: Баранов Иван Поликарпович

Мать: Феврония Савинова

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
03.02.1829 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1848 ст.

Сын: Баранов Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Михайловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Баранов Христофор Семёнович

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Баранов Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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