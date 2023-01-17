Баранова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1848 ст.
Сын: Баранов Леонтий Семёнович
Отец ребёнка: Баранов Семён Иванович
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1849
Сын: Баранов Христофор Семёнович
Отец ребёнка: Баранов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Баранов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно