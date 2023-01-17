Баранова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1848 ст.

Сын: Баранов Леонтий Семёнович

Отец ребёнка: Баранов Семён Иванович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Баранов Христофор Семёнович

Отец ребёнка: Баранов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Баранов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Баранов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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