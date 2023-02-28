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Баранов Иван Поликарпович

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.06.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1803 ст.

Отец: Баранов Поликарп Лупов

Мать: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1821 ст.

Жена: Феврония Савинова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1823 ст.

Сын: Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: Феврония Савинова

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1824 или 20.08.1825 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Феврония Савинова

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Баранов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Феврония Савинова

Рождение ребёнка
01.02.1829 ст.

Сын: Баранов Семён Иванович

Мать ребёнка: Феврония Савинова

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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