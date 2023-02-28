Баранов Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рождения24.06.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1803 ст.
Отец: Баранов Поликарп Лупов
Бракосочетание
12.11.1821 ст.
Жена: Феврония Савинова
Рождение ребёнка
24.01.1823 ст.
Сын: Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: Феврония Савинова
Рождение ребёнка
20.08.1824 или 20.08.1825 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Феврония Савинова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Феврония Савинова
Рождение ребёнка
01.02.1829 ст.
Мать ребёнка: Феврония Савинова
Смерть
Неизвестно