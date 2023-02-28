Сорокин Тимофей Петров
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти04.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Сорокин Петр Васильев
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сорокин Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тремасова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1861
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1863
Сын: Сорокин Парфирий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна
Рождение ребёнка
25.04.1866
Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Марфа Михайлова
Смерть
04.03.1887