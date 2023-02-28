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Сорокин Тимофей Петров

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

04.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сорокин Петр Васильев

Мать: Наталья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сорокин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сорокин Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Тремасова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Михайлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1861

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна

Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Сорокин Парфирий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна

Рождение ребёнка
25.04.1866

Сын: Сорокин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Арина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Марфа Михайлова

Смерть
04.03.1887
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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