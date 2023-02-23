Сорокина (Ирина Федоровна) Арина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти21.12.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
22.06.1861
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
06.11.1863
Сын: Сорокин Парфирий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
25.04.1866
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Смерть
21.12.1867