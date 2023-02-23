Сорокина (Ирина Федоровна) Арина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Ирина Федоровна) Арина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

21.12.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
22.06.1861

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Сорокин Парфирий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
25.04.1866

Сын: Сорокин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Смерть
21.12.1867
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