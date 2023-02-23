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Сорокина Марфа Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сорокин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сорокин Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Тремасова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно
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