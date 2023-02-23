Сорокина Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сорокин Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тремасова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Петров
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно