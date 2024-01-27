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Подосиников Podosinikoff Яков Иванович

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Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Подосинников Podosinikoff Иван Никитович

Мать: Подосиников Татьяна Семеновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1921

Сын: Подосинников Podosinikoff Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна

Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Козубова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна

Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
1931

Сын: Подосинников Podosinikoff Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосиникова Прасковья Ивановна

с Карс Турция
Смерть
Около 1965
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Похороны
Неизвестно
с. Привольное Целинский район Ростовская область
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