Подосиников Podosinikoff Яков Иванович
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1921
Сын: Подосинников Podosinikoff Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна
Россия,Ростовская обл,Целинский р-он,с.Привольное
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Козубова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна
Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
1931
Сын: Подосинников Podosinikoff Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Подосиникова Прасковья Ивановна
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
с Карс Турция
Смерть
Около 1965
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Похороны
Неизвестно
с. Привольное Целинский район Ростовская область