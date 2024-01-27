Подосинников Podosinikoff Иван Никитович
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1870
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1870
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Подосиников Podosinikoff Яков Иванович
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Россия
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с смеьей в Ново-Селим Карской области
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Коныгина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Россия Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Смерть
Около 1919
Рождение ребёнка
1922
Сын: Подосинников Podosinikoff Василий Иванович
Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна
Россия Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное