Подосинников Podosinikoff Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинников Podosinikoff Иван Никитович

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Подосинников Podosinikoff Nikita Никита Семенов

Мать: Amcia

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Подосиников Podosinikoff Яков Иванович

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898

Сын: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с смеьей в Ново-Селим Карской области
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Коныгина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Смерть
Около 1919
Рождение ребёнка
1922

Сын: Подосинников Podosinikoff Василий Иванович

Мать ребёнка: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
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