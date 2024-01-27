(Подосиникова Podosinikoff) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подосиникова Podosinikoff) Мария Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Подосинников Podosinikoff Иван Никитович

Мать: Подосиников Татьяна Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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