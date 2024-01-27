(Подосиникова Podosinikoff) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно