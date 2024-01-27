(Подосинников Podosinikoff) Татьяна Яковлевна
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
Неизвестно
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с.Привольное Целинский район Ростовская область