(Подосинников Podosinikoff) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подосинников Podosinikoff) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Подосиников Podosinikoff Яков Иванович

Мать: Подосиникова Прасковья Ивановна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
Неизвестно
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с.Привольное Целинский район Ростовская область
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