Козубова (Подосиникова Podosinikoff) Анастасия Яковлевна
Место рожденияРоссия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Дата рождения1928
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Козубов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич
Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Козубов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич
Смерть
2003
Ростовская обл., п. Целина
Похороны
Неизвестно
с. Михайловка Целинский район Ростовская область