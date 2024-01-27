Козубова (Подосиникова Podosinikoff) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козубова (Подосиникова Podosinikoff) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное

Дата рождения

1928

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Подосиников Podosinikoff Яков Иванович

Мать: Подосиникова Прасковья Ивановна

Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Козубов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич

Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Козубов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Козубов Николай Леонтьевич

Смерть
2003
Ростовская обл., п. Целина
Похороны
Неизвестно
с. Михайловка Целинский район Ростовская область
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