Козубов Николай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозубов Николай Леонтьевич

Козубов Николай Леонтьевич

avatar

Место рождения

Россия Воронежская обл. с.Березово

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Козубов Леон Прокопиевич

Мать: Козубова Мария Матвеевна

Россия Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Козубов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна

Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Козубов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Целина, Ростовская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close