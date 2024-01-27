Козубов Николай Леонтьевич
Место рожденияРоссия Воронежская обл. с.Березово
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Козубов Леон Прокопиевич
Мать: Козубова Мария Матвеевна
Россия Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Козубов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна
Россия Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Козубов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Козубова Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Целина, Ростовская область, Россия