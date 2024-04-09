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Дубына Михаил Иванович

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

18.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884

Отец: Дубына Иван Алексеевич

Мать: Дубына (Кучер) Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Дубина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1914

Дочь: Дубина Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Дубина Феофания Михайловна

Мать ребёнка: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна

Бурковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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