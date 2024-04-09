Дубына Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
21.11.1909
Дочь: Дубина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна
Рождение ребёнка
28.06.1914
Дочь: Дубина Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Дубина Феофания Михайловна
Мать ребёнка: Дубина (Филоненко) Мария Адриановна
Смерть
Неизвестно