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Дубына Иван Алексеевич

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.10.1870

Жена: Дубына Ефросиния Яковлевна

Березанка, Чернігівська область
у него второй брак, у нее первый
Рождение ребёнка
25.02.1872

Сын: Дубына Тарасий Иванович

Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1876

Сын: Дубына Василий Иванович

Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1879

Дочь: Дубына Устина Ивановна

Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1882

Дочь: Дупа Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1884

Сын: Дубына Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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