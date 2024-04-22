Дубына Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
09.10.1870
Березанка, Чернігівська область
у него второй брак, у нее первый
Рождение ребёнка
25.02.1872
Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
07.03.1876
Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
30.09.1879
Дочь: Дубына Устина Ивановна
Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
02.07.1882
Дочь: Дупа Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
18.09.1884
Мать ребёнка: Дубына Ефросиния Яковлевна
Смерть
Неизвестно