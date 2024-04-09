Дубына Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1876
Бракосочетание
16.01.1904
Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1905
Сын: Дубина Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
31.05.1909
Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.01.1912
Сын: Дубина Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.01.1914
Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Дубина Устина Васильевна
Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно