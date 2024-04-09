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Дубына Василий Иванович

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

07.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1876

Отец: Дубына Иван Алексеевич

Мать: Дубына (Кучер) Ефросиния Яковлевна

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Дубина Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1909

Сын: Дубина Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Дубина Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Дубина Петр Васильевич

Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Дубина Устина Васильевна

Мать ребёнка: Дубина (Гавриленко) Татьяна Сергеевна

Бурковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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