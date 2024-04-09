Дубина (Филоненко) Мария Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубина (Филоненко) Мария Адриановна

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

12.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884

Отец: Филоненко Адриан Игнатьевич

Мать: Филоненко Параскева Михайловна

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Дубына Михаил Иванович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Дубина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Дубына Михаил Иванович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1914

Дочь: Дубина Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Дубына Михаил Иванович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Дубина Феофания Михайловна

Отец ребёнка: Дубына Михаил Иванович

Бурковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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