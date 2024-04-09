Дубина (Филоненко) Мария Адриановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
21.11.1909
Дочь: Дубина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Дубына Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1914
Дочь: Дубина Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Дубына Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Дубина Феофания Михайловна
Отец ребёнка: Дубына Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно