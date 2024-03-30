Ковтуненко (Земелева) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтуненко (Земелева) Антонина Федоровна

Ковтуненко (Земелева) Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1886

Дата смерти

10.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1886

Отец: Земелев Федор Леонтиевич

Мать: Земелева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Ковтуненко Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович

Юзовка
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Ковтуненко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович

Юзовка
Рождение ребёнка
28.08.1912

Сын: Ковтуненко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович

Юзовка
Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Ковтуненко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович

пос. Дмитриевский (Макеевка)
Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Ковтуненко Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович

Петроград
Рождение ребёнка
29.07.1922

Сын: Ковтуненко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович

Юзовка (Донецк)
Смерть
10.02.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close