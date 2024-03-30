Ковтуненко (Земелева) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1886
Дата смерти10.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1886
Отец: Земелев Федор Леонтиевич
Мать: Земелева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
11.12.1905
Сын: Ковтуненко Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович
Юзовка
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Ковтуненко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович
Юзовка
Рождение ребёнка
28.08.1912
Сын: Ковтуненко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович
Юзовка
Рождение ребёнка
20.06.1914
Сын: Ковтуненко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович
пос. Дмитриевский (Макеевка)
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Ковтуненко Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович
Петроград
Рождение ребёнка
29.07.1922
Сын: Ковтуненко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ковтуненко Владимир Александрович
Юзовка (Донецк)
Смерть
10.02.1975