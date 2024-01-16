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Ковтуненко Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1882

Дата смерти

20.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1882

Отец: Ковтуненко Александр Анатольевич

Мать: Ковтуненко Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Ковтуненко Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Ковтуненко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
28.08.1912

Сын: Ковтуненко Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Ковтуненко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Ковтуненко Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1922

Сын: Ковтуненко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна

Смерть
20.10.1941
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