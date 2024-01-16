Ковтуненко Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1882
Дата смерти20.10.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1882
Рождение ребёнка
11.12.1905
Сын: Ковтуненко Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Ковтуненко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
28.08.1912
Сын: Ковтуненко Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
20.06.1914
Сын: Ковтуненко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Ковтуненко Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
29.07.1922
Сын: Ковтуненко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ковтуненко Антонина Федоровна
Смерть
20.10.1941