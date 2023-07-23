Банщикова (Ольховик) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банщикова (Ольховик) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1986

Отец: Ольховик Николай Олегович

Мать: Ольховик Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Банщикова Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Банщиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
29.04.2011

Дочь: Банщикова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Банщиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.2014

Сын: Банщиков Растислав Алексеевич

Отец ребёнка: Банщиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
28.11.2019

Сын: Банщиков Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.05.2022

Дочь: Банщикова Агата Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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