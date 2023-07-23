Банщикова (Ольховик) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1986
Рождение ребёнка
17.07.2009
Дочь: Банщикова Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Банщиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.2011
Дочь: Банщикова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Банщиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.2014
Сын: Банщиков Растислав Алексеевич
Отец ребёнка: Банщиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
28.11.2019
Сын: Банщиков Всеволод Сергеевич
Рождение ребёнка
05.05.2022
Дочь: Банщикова Агата Сергеевна