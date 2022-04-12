Ольховик Николай Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Николай Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1957

Дата смерти

12.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1957

Отец: не указан

Мать: Ольховик Зоя Викеньтьевна

Рождение ребёнка
26.06.1979

Дочь: Яковлева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ольховик Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
27.07.1980

Сын: Ольховик Олег Николаевич

Мать ребёнка: Ольховик Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1986

Дочь: Банщикова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ольховик Валентина Николаевна

Смерть
12.04.2022
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