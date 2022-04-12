Ольховик Николай Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1957
Дата смерти12.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1957
Рождение ребёнка
26.06.1979
Дочь: Яковлева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ольховик Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
27.07.1980
Мать ребёнка: Ольховик Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1986
Дочь: Банщикова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ольховик Валентина Николаевна
Смерть
12.04.2022