Банщиков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1984
Дата смерти22.12.2014
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1984
Отец: Банщиков Никколай Николаевич
Мать: Банщикова Людмила
Рождение ребёнка
17.07.2009
Дочь: Банщикова Алина Алексеевна
Мать ребёнка: Банщикова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
29.04.2011
Дочь: Банщикова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Банщикова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
24.10.2014
Сын: Банщиков Растислав Алексеевич
Мать ребёнка: Банщикова Людмила Николаевна
Смерть
22.12.2014