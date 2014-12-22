Банщиков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банщиков Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1984

Дата смерти

22.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1984

Отец: Банщиков Никколай Николаевич

Мать: Банщикова Людмила

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Банщикова Алина Алексеевна

Мать ребёнка: Банщикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
29.04.2011

Дочь: Банщикова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Банщикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.10.2014

Сын: Банщиков Растислав Алексеевич

Мать ребёнка: Банщикова Людмила Николаевна

Смерть
22.12.2014
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