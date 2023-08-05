Ольховик (Кривоногова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Кривоногова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1960

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1979

Дочь: Яковлева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ольховик Николай Олегович

Рождение ребёнка
27.07.1980

Сын: Ольховик Олег Николаевич

Отец ребёнка: Ольховик Николай Олегович

Рождение ребёнка
10.03.1986

Дочь: Банщикова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ольховик Николай Олегович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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