Ольховик (Кривоногова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1960
Отец: Николай
Рождение ребёнка
26.06.1979
Дочь: Яковлева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ольховик Николай Олегович
Рождение ребёнка
27.07.1980
Отец ребёнка: Ольховик Николай Олегович
Рождение ребёнка
10.03.1986
Дочь: Банщикова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ольховик Николай Олегович