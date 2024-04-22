Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Матфеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
22.12.1816
Дочь: Анисья Матфеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Григорьев
Смерть
Неизвестно