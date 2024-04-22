Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Матфеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.12.1816

Дочь: Анисья Матфеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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