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Татьяна Матфеева

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Матвей Григорьев

Мать: Пелагея Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.07.1840

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.01.1847

Сын: Савичев (савельев) Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Смерть
28.08.1872
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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