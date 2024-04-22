Татьяна Матфеева
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти28.08.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Матвей Григорьев
Мать: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Савичев (савельев) Григорий Савельев
Рождение ребёнка
24.07.1840
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Савичев (савельев) Григорий Савельев
Рождение ребёнка
19.01.1847
Сын: Савичев (савельев) Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Савичев (савельев) Григорий Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1872