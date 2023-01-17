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Григорий Афанасьевич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Афанасий Фролович

Мать: Дарья Филипповна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1709

Сын: Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Гликерия Никитична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Устин Григорьевич

Мать ребёнка: Гликерия Никитична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Никитична

Смерть
Неизвестно
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