Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Афанасий Фролович
Мать: Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Гликерия Никитична
Рождение ребёнка
1722
Сын: Устин Григорьевич
Мать ребёнка: Гликерия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Никитична
Смерть
Неизвестно