Афанасий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Фрол Михайлович
Мать: Копылова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1690
Сын: Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1695
Сын: Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Порфирий Афанасьевич
Мать ребёнка: Дарья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Филипповна
Смерть
Неизвестно