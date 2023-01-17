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Афанасий Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Фрол Михайлович

Мать: Копылова Анна Еремеевна

Рождение ребёнка
1690

Сын: Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Дарья Филипповна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1695

Сын: Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: Дарья Филипповна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1700

Сын: Порфирий Афанасьевич

Мать ребёнка: Дарья Филипповна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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