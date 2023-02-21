Гликерия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Устин Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно