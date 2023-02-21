Гликерия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Устин Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Афанасьевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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