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Кебкал Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кебкал Алексей Григорьевич

Мать: Кебкал Ефросинья Филипповна

Бракосочетание
21.02.1815

Жена: Кебкал Пелагея Филипповна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кебкал Игнат Федорович

Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кебкал Матвей Федорович

Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кебкал Харитон Федорович

Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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