Кебкал Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
21.02.1815
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Кебкал Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно