Кебкал Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКебкал Алексей Григорьевич

Кебкал Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кебкаль Григорий Никитович

Мать: Кебкаль Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кебкал Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Кебкал Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Кебкал Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кебкал Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кебкал Ефросинья Филипповна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кебкал Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Кебкал Ефросинья Филипповна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Фотина Алексеевна

Мать ребёнка: Кебкал Ефросинья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кебкал Ефросинья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кебкал Анна Ивановна

Смерть
1830