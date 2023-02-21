Кебкал Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кебкаль Григорий Никитович
Мать: Кебкаль Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Кебкал Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Кебкал Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Кебкал Ефросинья Филипповна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кебкал Ефросинья Филипповна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Фотина Алексеевна
Мать ребёнка: Кебкал Ефросинья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кебкал Анна Ивановна
Смерть
1830