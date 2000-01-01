Кебкаль Григорий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кебкал Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Кебкаль Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Кебкаль Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Кебкаль Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно