Кебкаль Григорий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкаль Григорий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кебкал Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Кебкаль Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кебкал Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Кебкаль Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Кебкаль Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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