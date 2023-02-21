Кебкал (Кравченко) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал (Кравченко) Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кравченко Филипп Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1815

Муж: Кебкал Федор Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кебкал Игнат Федорович

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кебкал Матвей Федорович

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кебкал Харитон Федорович

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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