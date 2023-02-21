Кебкал (Кравченко) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Кравченко Филипп Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1815
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно