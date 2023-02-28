Степан Артемьев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
1858
Сын: Антон Степанов
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Рождение ребёнка
05.01.1861
Сын: Феодосий Степанов
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Рождение ребёнка
24.01.1862
Сын: Ефрем Степанов
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Рождение ребёнка
07.11.1868
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно