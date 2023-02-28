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Степан Артемьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Артемий Фомин

Мать: Домна (Екатерина) Макарова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Антон Степанов

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1861

Сын: Феодосий Степанов

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1862

Сын: Ефрем Степанов

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1868

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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