Домна (Екатерина) Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна (Екатерина) Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

26.01.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Степан Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Герасим Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1845

Дочь: Елена Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1848

Сын: Семен Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1857

Сын: Иван Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1860

Дочь: Наталья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Фомин

Смерть
26.01.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
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