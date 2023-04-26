Домна (Екатерина) Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти26.01.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Степан Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
01.02.1843
Сын: Герасим Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
19.05.1845
Дочь: Елена Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
09.04.1848
Сын: Семен Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
21.06.1857
Сын: Иван Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Рождение ребёнка
18.08.1860
Дочь: Наталья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Фомин
Смерть
26.01.1877
Причина смерти: натурально