Афимья (Евфимия) Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья (Евфимия) Ермолаева

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ермолай Михайлов

Мать: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Антон Степанов

Отец ребёнка: Степан Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1861

Сын: Феодосий Степанов

Отец ребёнка: Степан Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1862

Сын: Ефрем Степанов

Отец ребёнка: Степан Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1868

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степан Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Артемьев

Смерть
Неизвестно
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