Афимья (Евфимия) Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ермолай Михайлов
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Антон Степанов
Отец ребёнка: Степан Артемьев
Рождение ребёнка
05.01.1861
Сын: Феодосий Степанов
Отец ребёнка: Степан Артемьев
Рождение ребёнка
24.01.1862
Сын: Ефрем Степанов
Отец ребёнка: Степан Артемьев
Рождение ребёнка
07.11.1868
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степан Артемьев
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Артемьев
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Артемьев
Смерть
Неизвестно