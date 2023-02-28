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Ермолай Михайлов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Михаил Никитин

Мать: Марфа Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Афимья (Евфимия) Ермолаева

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Филип Ермолаев

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1846

Жена: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ефим Ермолаев

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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