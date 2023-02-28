Ермолай Михайлов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Михаил Никитин
Мать: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Афимья (Евфимия) Ермолаева
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Филип Ермолаев
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
06.11.1846
Жена: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ефим Ермолаев
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно