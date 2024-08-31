Дорогин Исай Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1808
Дата смертиМежду 1845 и 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1808
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
20.01.1830
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1835
Дочь: (Дорогина) Татьяна Исаевна
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1841
Дочь: (Дорогина) Гликерия Исаевна
Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна
Смерть
Между 1845 и 1859