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Дорогин Исай Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1808

Дата смерти

Между 1845 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1808

Отец: Дорогин Арсений Васильевич

Мать: Дорогина (Дягилева) Екатерина Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
20.01.1830

Жена: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорогин Николай Исаевич

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1835

Дочь: (Дорогина) Татьяна Исаевна

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дорогин Максим Исаевич

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1841

Дочь: (Дорогина) Гликерия Исаевна

Мать ребёнка: Дорогина (Захарова) Елена Ивановна

Смерть
Между 1845 и 1859

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