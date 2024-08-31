Дорогина (Дягилева) Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорогина) Евдокия Арсентьевна
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Суворова (Дорогина) Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Дорогина) Параскева Арсентьевна
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1796
Дочь: (Дорогина) Дарья Арсентьевна
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Дорогина) Агриппина Арсентьевна
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Дорогин Роман Арсентьевич
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Дорогин Алексей Арсентьевич
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1803
Дочь: (Дорогина) Матрена Арсентьевна
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1808
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Смерть
1812