Дорогина (Дягилева) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина (Дягилева) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорогина) Евдокия Арсентьевна

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1785

Муж: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Суворова (Дорогина) Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Дорогина) Параскева Арсентьевна

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1796

Дочь: (Дорогина) Дарья Арсентьевна

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Дорогина) Агриппина Арсентьевна

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дорогин Роман Арсентьевич

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дорогин Алексей Арсентьевич

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1803

Дочь: (Дорогина) Матрена Арсентьевна

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1808

Сын: Дорогин Исай Арсентьевич

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Смерть
1812

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