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Дорогин Алексей Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Дорогин Арсений Васильевич

Мать: Дорогина (Дягилева) Екатерина Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
24.07.1822 ст.

Жена: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.10.1844

Дочь: (Дорогина) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1851

Дочь: (Дорогина) Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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