Дорогин Алексей Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
24.07.1822 ст.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1844
Дочь: (Дорогина) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1851
Дочь: (Дорогина) Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогина (Богданова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно