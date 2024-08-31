Дорогина (Богданова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
24.07.1822 ст.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Арсентьевич
Рождение ребёнка
06.10.1844
Дочь: (Дорогина) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Арсентьевич
Рождение ребёнка
19.11.1851
Дочь: (Дорогина) Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Арсентьевич
Смерть
Неизвестно