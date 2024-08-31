Дорогина (Богданова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина (Богданова) Анна Федоровна

Дорогина (Богданова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
24.07.1822 ст.

Муж: Дорогин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
06.10.1844

Дочь: (Дорогина) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
19.11.1851

Дочь: (Дорогина) Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.