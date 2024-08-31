Дорогина (Захарова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина (Захарова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1830

Муж: Дорогин Исай Арсентьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорогин Николай Исаевич

Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич

Рождение ребёнка
10.01.1835

Дочь: (Дорогина) Татьяна Исаевна

Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дорогин Максим Исаевич

Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич

Рождение ребёнка
07.05.1841

Дочь: (Дорогина) Гликерия Исаевна

Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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