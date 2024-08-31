Дорогина (Захарова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1830
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич
Рождение ребёнка
10.01.1835
Дочь: (Дорогина) Татьяна Исаевна
Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич
Рождение ребёнка
07.05.1841
Дочь: (Дорогина) Гликерия Исаевна
Отец ребёнка: Дорогин Исай Арсентьевич
Смерть
Неизвестно