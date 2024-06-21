Лобанов Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1991
Бракосочетание
29.01.2016
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.07.2016
Дочь: Лобанова София Романовна
Мать ребёнка: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.06.2022
Дочь: Лобанова Кира Романовна
Мать ребёнка: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.06.2024
Дочь: Лобанова Яра Романовна
Мать ребёнка: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна