Лобанов Роман Александрович 23.01.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанов Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1991

Отец: Лобанов Александр Леонидович

Мать: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна

Бракосочетание
29.01.2016

Жена: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.07.2016

Дочь: Лобанова София Романовна

Мать ребёнка: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.06.2022

Дочь: Лобанова Кира Романовна

Мать ребёнка: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.06.2024

Дочь: Лобанова Яра Романовна

Мать ребёнка: Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна

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