Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна 03.06.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанова (Агапова) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1990

Отец: Агапов Дмитрий Сергеевич

Мать: Агапова (Чеботникова) Екатерина Владимировна

Бракосочетание
29.01.2016

Муж: Лобанов Роман Александрович

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.07.2016

Дочь: Лобанова София Романовна

Отец ребёнка: Лобанов Роман Александрович

Рождение ребёнка
25.06.2022

Дочь: Лобанова Кира Романовна

Отец ребёнка: Лобанов Роман Александрович

Рождение ребёнка
01.06.2024

Дочь: Лобанова Яра Романовна

Отец ребёнка: Лобанов Роман Александрович

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